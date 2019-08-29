Москва, , 09:02 — REGNUM

Во время представления спектакля «Выйти из шкафа» в столичном «Театре.doc» произошла драка между актерами и ворвавшимися в зал активистами, обозначившими себя как противники пропаганды гомосексуализма. Спектакль повествует, как указано в релизе, «о дружбе, любви и поисках правды современных российских геев».

Руководство театра вызвало наряд полиции, но, несмотря на присутствие работников правопорядка, по словам очевидцев, столкновения в зале продолжались. Участники событий, в том числе и режиссер спектакля Анастасия Патлай, были задержаны и доставлены в участок. Перед входом в здание театра также проходил митинг с плакатом «Док — гомосековский театр».

Интересно, что после потасовки спектакль был продолжен.