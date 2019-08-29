Москва, , 08:53 — REGNUM

«Союзмультфильм» объявил о начале конкурса лучших анимированных комиксов про Винни-Пуха. Об этом 29 августа сообщило «Радио Культура».

Всем, кто хочет в нем поучаствовать, кинокомпания предложила придумать историю, и на её основе создать «живой» комикс, используя любую технику. Отмечается, что конкурс приурочен к 50-летию создания мультфильма. Работы будут приниматься до 16 сентября 2019 года, результаты объявят 23 сентября.

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Напомним, первый анимационный фильм «Винни-Пух» в серии «Союзмультфильма» выпустил режиссер Фёдор Хитрук в 1969 году. Роли персонажей в нём озвучили Евгений Леонов, Владимир Осенев, Ия Саввина и другие актеры.

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