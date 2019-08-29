Сочи, Краснодарский край, , 08:20 — REGNUM

В сеть выложили видео, в котором показано как Филипп Киркоров нецензурно выражается в адрес команды, обеспечивающей проведение музыкального фестиваля «Новая волна». Ролик был опубликован 29 августа на портале Life.

Недовольный Киркоров выкрикнул со сцены, что представление не начнется до тех пор, пока он не «отрепетирует номер с камерами». «Пока здесь не появятся камеры, ничего не будет!», — заявил певец и добавил, что он не хочет слышать разговоры о том, что вскоре должен начаться концерт. Издание пишет, что исполнитель повел себя так из-за срыва сроков подготовки.

Читайте также: Артемий Лебедев высказался по поводу скандала вокруг креста в Екатеринбурге

Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководитель «Новой волны» опроверг слухи о возможном выступлении на фестивале Нино Катамадзе. Он отметил, что в её отказе от участия «нет никаких подоплек».

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель «Новой волны» опроверг слухи о выступлении Нино Катамадзе