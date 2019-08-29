Архангельск, , 08:10 — REGNUM

2020 год объявлен в Архангельской области годом Федора Абрамова. Правительство региона разрабатывает план мероприятий, посвященных празднованию 100-летия выдающегося русского писателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации области. Уже сегодня известно, что с 1 по 17 мая в Архангельске будет проходить VII Международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова «Родниковое слово», также состоится международная научная конференция «Братья и сестры в русском доме: творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни XX—XXI веков».

Федор Абрамов (1920−1983) — уроженец села Веркола Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Представитель знаменитой русской деревенской прозы, автор романов «Братья и сестры», «Дом», «Пути-перепутья», «Две зимы и три лета».