Ульяновск, , 07:59 — REGNUM

В Ульяновской области 30 августа в учреждениях культуры начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний. Всего запланировано около 400 мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе и информации ульяновского губернатора.

30 августа в регионе начнут работать интерактивные площадки, проводиться экскурсии и тематические занятия, будут представлены концертные программы. В Ульяновске основной площадкой станет Ленинский мемориал, где 2 сентября состоятся выставки и экскурсии, состоится концерт симфонического оркестра «Губернаторский». Праздничные события пройдут также во Дворце книги, библиотеках, музеях, дворцах культуры.

В Ульяновске запланировано 40 мероприятий, всего в регионе — около 400.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября пройдут праздники для первоклассников, и состоится губернаторский приём. К примеру, на Соборной площади состоятся мастер-классы, концерты, будут бесплатно раздавать мороженое и билеты в аквапарк. Обещают представить выставку оружия от спецназа, спецтехники МЧС, полиции, будут представлены ретроавтомобили и электрокары.

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