Кириллов, 29 августа 2019, 07:57 — REGNUM
28 августа, в день празднования 95-летия Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в башнях монастыря открылись новые выставочные пространства. Теперь посетители могут осматривать новые экспозиции на 18 ярусах Московской, Вологодской и Белозерской башен. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.
В Вологодской башне разместятся открытые фонды хранения, коллекция икон музея. В Белозерской — собрание резного и расписного дерева. В подклетах башен будут мастерские темперной живописи, реставрации дерева и металла.
При создании ярусов внутри башен были сохранены деревянные балки перекрытий 17 века. На всех объектах смонтированы современные инженерные системы — электроснабжения, теплоснабжения, пожарной сигнализации.
В церкви Архангела Гавриила воссозданы интерьеры и иконостас, отреставрированы фасады, кровля покрыта медными листами. В церкви Иоанна Предтечи реставрированы деревянные окна и двери, кованые скобяные изделия, паникадила и бра.
Министерством культуры выделены средства для сохранения других объектов культурного наследия — жилых келий, Кузнечной палатки, Глухой башни. Работы планируется завершить в 2020 году.
Кири́лло-Белозе́рский монастырь — мужской монастырь в Вологодской области, расположенный на берегу Сиверского озера.