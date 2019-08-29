Кириллов, , 07:57 — REGNUM

28 августа, в день празднования 95-летия Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в башнях монастыря открылись новые выставочные пространства. Теперь посетители могут осматривать новые экспозиции на 18 ярусах Московской, Вологодской и Белозерской башен. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

В Вологодской башне разместятся открытые фонды хранения, коллекция икон музея. В Белозерской — собрание резного и расписного дерева. В подклетах башен будут мастерские темперной живописи, реставрации дерева и металла.

При создании ярусов внутри башен были сохранены деревянные балки перекрытий 17 века. На всех объектах смонтированы современные инженерные системы — электроснабжения, теплоснабжения, пожарной сигнализации.

В церкви Архангела Гавриила воссозданы интерьеры и иконостас, отреставрированы фасады, кровля покрыта медными листами. В церкви Иоанна Предтечи реставрированы деревянные окна и двери, кованые скобяные изделия, паникадила и бра.

Министерством культуры выделены средства для сохранения других объектов культурного наследия — жилых келий, Кузнечной палатки, Глухой башни. Работы планируется завершить в 2020 году.