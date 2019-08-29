Оренбург, , 07:53 — REGNUM

В Оренбурге завершил свою работу XII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». На суд жюри представили более 65 картин. Из них в рамках российского конкурса «Сплетенные параллели» лучшей названа картина «Лорик» режиссера Алексея Злобина, а лучшим фильмом в международном конкурсе — работа «Замок мечты» иранского режиссёра Резы Миркарими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной награды — «Золотого сарматского льва» — в российском конкурсе «Сплетенные параллели» удостоены: Юсуп Разыков в номинации «Лучший режиссер» (фильм «Керосин»), Алексей Вертков — «Лучшая мужская роль» (фильм «Воскресенье»), Елена Сусанина (фильм «Керосин») — «Лучшая женская роль».

В международном конкурсе награду получили в номинации «Лучший режиссер» Андреас Хорват (фильм «Лилиан», Австрия), «Лучший актёр» — Адеб Сафади (фильм «Донесение о Саре и Салиме», режиссёр Мухаяд Алаян, Германия — Мексика — Нидерланды — Палестина), «Лучшая актриса» — Зорица Нушева (фильм «Бог существует, её зовут Петруния», режиссёр Теона Стругар Митевска).

Приз губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий им. А. Саморядова» вручили фильму «Бык» (режиссёр Борис Акопов).

В конкурсной программе «ШАГ» безоговорочную победу одержал фильм «Жду тебя» Евгения Юстуса.

Призом «Золотой корабль» официального спонсора фестиваля Группы компаний «Армада» отмечен фильм «Новый год» (режиссёр Георгий Тесля-Герасимов); «Золотая чаша» от генерального спонсора фестиваля Клубного комплекса «ЯР» досталась фильму «Лилиан» (режиссёр Андреас Ховат, Австрия), а компания «Мегафон» отдала свой приз «Золотого Сарматского оленя» киноленте «Керосин» режиссёра Юсупа Разыкова.

Специальными призами партнеров кинофестиваля отмечены фильмы «Зал ожидания в рай» режиссёра Дэн Вильегаса (Филиппины) (приз президента фестиваля Татьяны Воронецкой), «Утоли мои печали» режиссёра Оксаны Садовой («Оренбургской Медиа Группой») и исполнительница главной роли фильма «Люби их всех» — актриса Алёна Михайлова (компании «Лидия Тур»), «Тест Драйф» режиссёра Светланы Васильченко (компания «Транстехсервис»). Приз зрительских симпатий администрации Оренбурга достался фильму «В плену у сакуры» (режиссёр Масаки Иноуэ, Япония).

Стоит отметить, что фестиваль собрал более 30 тыс. зрителей. Президент международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» Татьяна Воронецкая отметила: «Большой праздник для нас, что зрители выкупали билеты до начала фестиваля».

И.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов подчеркнул, что фестиваль подарил жителям региона прекрасную возможность окунуться в увлекательную атмосферу кино, предоставил отличный шанс встретиться с любимыми актерами и режиссерами. В рамках фестиваля (23−28 августа) оренбуржцы увидели более 65 фильмов, пообщались с известными продюсерами, режиссерами, писателями, киносценаристами, киноактерами.

«Несколько лет назад мы попробовали демонстрировать фестивальные фильмы на открытом воздухе в парке «Салют, Победа!». Идея прижилась так, что в этом году в парке показали 14 фильмов, которые посмотрели свыше 2 тысяч человек», — сказал Самсонов.

За 12 лет своего существования кинофорум набрал серьезный багаж: в нём приняли участие кинематографисты из более чем50 стран мира, показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло свыше 100 премьер.