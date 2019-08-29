Париж, , 07:20 — REGNUM

В сеть был выложен первый тизер-трейлер предстоящего фильма Tenet («Довод» или «Принцип») режиссера Кристофера Нолана. Ролик был выложен 28 августа на Twitter-странице французского портала Éteindez la lumière.

https://twitter.com/EteindezPodcast/status/1166687419669917696

О сюжете картины пока ничего не известно, кроме того, что он расскажет о мире шпионажа. Стоит отметить, что ролик был впоследствии удален с формулировкой «в связи с жалобами правообладателя», однако его копии уже разлетелись по сети.

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Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2020 году. В нём снялись такие актеры, как Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.

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