Таганрог, Ростовская область, , 22:57 — REGNUM

Сотрудники государственной инспекции управления по маломерным судам управления МЧС России по Ростовской области побывали на съёмочной площадке фильма «Чёрное море». Спасатиели обеспечили безопасность на воде при создании киноленты в Таганроге. В ведомстве уточнили, что на экраны картина выйдет в год 75-летия Великой Победы.

«В Таганроге снимают очередной военный фильм. Работа команды питерского режиссера Сергея Щербина продлится в городе с 17 августа по 10 сентября. По сюжету фильма «Чёрное море» действие происходит в Новороссийске в 1944 году, когда после освобождения города в нём стали работать диверсионные группы», — раскрыли подробности в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Донской военно-исторический музей одолжил съёмочной бригаде, работающей на побережье Таганрогского залива, шесть единиц техники. Это ГАЗМ1 «Эмку», танк Т70, броневик и американский «Виллис», а также историческое оружие и полевую кухню.