Андрей Мартынов, 28 августа 2019, 22:20 — REGNUM
Вольтер. Эстетика. М.: РИПОЛ классик, 2019
Есть книги, которые веками остаются непрочитанными. Точнее, они читаются, их искренне хвалят (или не менее искренно ругают), но содержание остается непонятым. Читатели предпочитают видеть только то, что хотят, то, что им удобнее или понятнее, а не то, что написано на самом деле.
Одной из таких жертв читателей стал Вольтер (1694−1778). Его знаменитую фразу «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать» не одно поколение воспринимало, как признание философа в атеизме. Сторонники подобной точки зрения не задумывались, что эта цитата из художественного произведения («Послания к автору книги о трех самозванцах») и не факт, что она выражала волю автора. Ведь, выступая против исторической церкви («раздавите гадину»), Вольтер, тем не менее, жестко критиковал и отрицателей существования Бога («Проповедь об атеизме», «Против атеизма»).
Поэтому стоит лишний раз вновь перечитать творения французского классика. В настоящий сборник вошли статьи и письма автора «Простодушного», посвященные различным вопросам искусства. В них, в числе прочего, Вольтер размышлял о проблемах театра («О хорошей французской трагедии», «Об опере»), античной культуре («Об одном месте у Гомера», «О Лукане»), собственно теории прекрасного («Изящество», «Стиль жанра»).
В своих сочинениях Вольтер не раз представал в образе скептика и любителя парадоксов. Так, в статье «Новое, новизна» он критически отнесся к заглавной теме:
Тем не менее, заключал Вольтер,
Одновременно статьи об эстетике дают представление о взгляде мыслителя на современный ему социум:
Отдельный вопрос, сильно ли изменилась ситуация спустя четверть тысячелетия после смерти Вольтера?
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»