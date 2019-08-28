Вашингтон, , 20:55 — REGNUM

В сети интернет появился финальный трейлер фильма «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, с Хоакином Фениксом в главной роли. В российском прокате картина появится 3 октября.

В трейлере показана трансформация Джокера из комика в бандита, на чём, собственно, и будет сконцентрирован сюжет фильма.

В сюжете рассказывается, что в 1980-е годы в вымышленном городе Готэме Артур Флек пытался нести людям добро, но в итоге сошел с ума из-за их жестокости.

Кроме самого Феникса в фильме задействованы такие актеры, как Зази Битц и Роберт Де Ниро. В квартире появится маленький Брюс Уэйн, роль которого исполнит Данте Перейра-Олсон.