Волоколамск, Московская область, , 16:50 — REGNUM

В Подмосковье подвели итоги XVI Международного фестиваля военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж». Жюри признало лучшей работой картину «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина. Актеры этой драмы Гойко Митич и Равшана Куркова стали обладателями призов за лучшую мужскую и женскую роли.

Картина повествует о судьбе крестьянского паренька, потерявшего зрения в бою во время Первой мировой воны и ставшим «слухачем».

Специальным призом Музея Победы удостоен фильм «Рейд на Дуклу» режиссера Григория Илугдина.

В основном конкурсе приняли участие 40 работ из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.