Москва, , 16:40 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил работу руководства Пушкинского музея и Эрмитажа в ходе посещения выставки «Щукин. Биография коллекции», передаёт пресс-служба Госдумы 28 августа.

По словам Володина, такая выставка — «беспрецедентное событие», поскольку картины коллекции собраны в одном месте впервые в таком объеме с 1948 года.

«Вам удалось сделать то, чего не мог сделать до этого никто — собрать вместе долгие годы искусственно разделенную коллекцию», — обратился он к директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак.

Он также отметил значимость коллекции для российского и мирового искусства и искусствоведения.

«Работа семьи Щукиных внесла такой же большой вклад в развитие нашего искусства, как деятельность великих меценатов Саввы Морозова и Сергея Дягилева», — заявил Володин.