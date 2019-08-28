Лондон, , 15:43 — REGNUM

Популярный британский музыкант Эд Ширан объявил, что он приостановит музыкальную карьеру после завершения мирового тура. Об этом 27 августа сообщило издание The Sun.

Во время концерта, который прошел в Великобритании, Ширан сказал поклонникам со сцены, что они, возможно, не знают, но он находится в разъездах уже более двух лет. Он добавил, что это его выступление станет последним в рамках тура в поддержку альбома Divide. Певец пояснил, что после этого он будет проводить время со своей женой и ребенком. Предположительно его отпуск продлится около 18 месяцев.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эд Ширан побил рекорд группы U2 по показателю дохода от гастролей. По состоянию на 3 августа 2019 года мировой музыкальный тур принес музыканту более $736 млн (группа U2 смогла заработать $735 млн).

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