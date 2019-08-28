Рим, , 15:09 — REGNUM

В годовщину обрушения крыши храма Святого Иосифа — покровителя плотников в центре Рима будет освящено уже новое перекрытие, передает Il Messaggero в среду, 28 августа.

Рим (cc)

Крыша церкви, которая расположена на римском форуме и которая была построена в 16-м веке, обрушилась 30 августа 2018 года. В результате происшествия никто не пострадал — в этом храме не проводится служб.

Церковь была построена на месте, где располагалась Мамертинская тюрьма, в которой, по преданию, провели последние дни своей жизни апостолы Петр и Павел.