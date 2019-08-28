Москва, , 13:49 — REGNUM

Руководитель фестиваля «Новая волна» Александр Румянцев опроверг слухи о том, что Нино Катамадзе выступит на конкурсе, который будет проходить в Сочи. Об этом 28 августа сообщило агентство ФАН.

Он назвал историю с участием Катамадзе на фестивале «придуманной» и отметил, что возможность выступления певицы на фестивале действительно рассматривалась, однако в итоге выяснилось, что приехать она не сможет. «Там нет никаких подоплек», — подчеркнул Румянцев.

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Ранее СМИ сообщили, что Нино Катамадзе хочет выступить на «Новой волне». В июне 2019 года певица заявила в соцсетях, что она больше не будет выступать в России из-за событий в Грузии.

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