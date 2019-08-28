Москва, , 13:34 — REGNUM

В сеть выложили трейлер предстоящего фантастического фильма «Аванпост» режиссера Егора Баранова. Ролик был опубликован 28 августа на YouTube-канале компании «Телеканал ТВ-3».

«Аванпост» представляет собой картину в жанре постапокалипсиса. Её сюжет рассказывает о том, как в какой-то момент большая часть человечества погрузилась в темноту. Людям, выжившим в так называемом «круге жизни» предстоит разбираться с происходящим за его пределами.

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Премьера картины в России состоится 21 ноября 2019 года. Сценарий к фильму написал Илья Куликов («Полицейский с рублевки», «Бессонница», «Взрыв»). Зрители знают Егора Баранова по таким фильмам, как «Гоголь. Страшная месть», «Елки последние» и «Самоубийцы».

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