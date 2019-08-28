Вашингтон, , 12:03 — REGNUM

В сеть выложили «воссозданный» тизер предстоящего сериала «ВандаВижен», который будет показывать потоковая служба Disney+. Ролик был опубликован 27 августа на YouTube-канале пользователя под ником Stella.

Автор отметила, что оригинальное видео показали на прошедшей недавно в Анахайме (штат Калифония, США) фан-выставке D23. Оно состояло из нарезок, которые Stella запомнила и впоследствии попыталась воссоздать.

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Напомним, съемки сериала ещё не начались, поэтому Marvel не могла показать на выставке кадры из него. Ожидается, что события в новом сериале про супергероев будут происходить в 50-х годах XX века. Disney+ должен начать показывать «ВандаВижен» в 2020 году.

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