Маунтин-Вью, США, , 11:43 — REGNUM

Поклонники классического фильма «Волшебник страны Оз» кинокомпании MGM обнаружили в поиске Google «пасхалку» (скрытую отсылку), которая отправляет пользователей «в прошлое». Об этом 27 августа сообщил портал Cambridgeshire Live.

Все, кто введут в поиск название фильма (на любом языке), смогут увидеть в правом верхнем углу красные туфельки Дороти. Если нажать на них, то можно увидеть интересный спецэффект.

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Напомним, фильм «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга вышел на экраны 11 августа 1939 года. Главную роль в нем исполнила актриса Джуди Гарленд (Дороти Гейл). В январе 2018 года известный сайт Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг лучших фильмов в истории кино, картина заняла первую позицию в списке.

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