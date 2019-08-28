Вашингтон, 28 августа 2019, 11:46 — REGNUM
В сети появился первый трейлер финального сезона сериала «Мистер Робот». Ролик опубликовали на YouTube-канале TV-Promos 27 августа.
Минутное видео представляет собой нарезку эпизодов из предстоящего сезона. Его премьера состоится 6 октября 2019 года на канале USA Network.
«Мистер Робот» — это американский телесериал, рассказывающий о жизни талантливого хакера Эллиота Алдерсона. Главную роль в шоу исполнил обладатель премии «Оскар» Рами Малек.
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