Ульяновск, , 10:26 — REGNUM

В Ульяновской области 1 сентября, которое выпадает на воскресенье, пройдут праздники для первоклассников. Также состоится губернаторский приём первоклассников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

С учётом того, День знаний выпадает на выходной день, в Ульяновской области новый учебный год начнётся 2 сентября. А 1 сентября во всех муниципальных образованиях пройдут районные и городские праздники для первоклассников. По данным министерства образования, первый звонок в этом году прозвенит для более чем 16 тыс. первоклассников.

Для всех первоклассников 1 сентября в Ульяновске состоится губернаторский приём первоклассников: кроме различных развлекательных мероприятий, будут работать площадки учреждений дополнительного образования. В частности, на Соборной площади состоятся показательные выступления, мастер-классы и концертная программа, пройдёт лотерея для первоклассников, будут бесплатно раздавать мороженое и билеты в аквапарк. В минобразования отмечают, что на эспланаде будет представлена выставка «оружия от спецназа, специализированной техники МЧС, полиции, сельского хозяйства, впервые будут представлены ретроавтомобили и электрокары».

Аналогичные праздничные мероприятия 1 сентября состоятся в муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в новом учебном году за парты сядут более 121 тыс. школьников. В настоящее время в регионе функционируют 776 организаций, в том числе проверку прошли все 409 школ.

Напомним, за последние пять лет в Ульяновской области построены три школы. В настоящее время строятся ещё четыре школы: в микрорайонах Репино и Центральный в Ульяновске, а также в Ишеевке и Тереньге. До конца 2024 года примут первых учеников 15 новых школ.

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