Уфа, , 10:17 — REGNUM

В Уфе завершил работу фестиваль этнического и национального кино «Серебряный Акбузат». Жюри под председательством известного актера Сергея Шакурова присудило Гран-при работе якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» Создатели картины также получат один миллион рублей. Мелодрама, повествующая о дружбе молодого человека и старика, также была отмечена в номинации «Социальное и мотивационное кино» среди полнометражных картин.

Лучшими в номинации «Национальное и этническое кино» признаны сразу три картины — «Из Уфы с любовью» башкирского режиссера Айнура Аскарова, «Изгородь» Михаила Кулунакова из Алтая, «О чем грустит наш дом» Кристен Гайнет из Башкирии.

Напомним, что в конкурсную программу фестивали входили 49 фильмов.