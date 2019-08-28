Уфа, , 10:15 — REGNUM

Власти Башкирии планируют направить на реализацию нацпроекта «Культура» более 10 млрд рублей. Об этом 27 августа сообщил портал «Будущее России. Национальные проекты».

Финансирование будет осуществляться до 2024 году, в ходе реализации нацпроекта будет произведена модернизация объектов культурной среды, например, будет построено 27 новых сельских домов культуры, ещё 52 здания будут отремонтированы. Министр культуры республики Амина Шафикова в интервью журналистам отметила, что это самая масштабная модернизация инфраструктуры за последнее время.

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Напомним, всего на реализацию нацпроекта «Культура» в период с 2019 по 2024 год государство выделит более 113 млрд рублей. При этом 109,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета.

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