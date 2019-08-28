Ульяновск, , 10:08 — REGNUM

В Ульяновской области XIX международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья откроется 15 сентября и завершится 21 сентября. Форум регион принимает во второй раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В международном форуме примут участие около 160 молодых писателей. Авторы представят 47 регионов России и пяти стран СНГ — Узбекистана, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии. Всего было прислано более 400 заявок, участников отбирали на конкурсной основе.

В рамках форума состоятся мастер-классы, круглые столы, будут представлены профессиональные блоки, культурная программа и мероприятия для любителей чтения и литературы.

Также запланировано 14 творческих встреч с писателями, литературными критиками и редакторами, состоится 15 выездных мероприятий. В числе почётных гостей — литературовед, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, писатель Михаил Веллер, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.