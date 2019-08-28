Лхаса, Китай, , 10:05 — REGNUM

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая зарегистрировано 128 тыс. движимых культурных реликвий в национальной исследовательской платформе, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках исследования была проведена стандартизация регистрации культурных реликвий на научной основе для обеспечения более глубокой защиты и использования культурных реликвий в научных целях.

Тибет является одной из ключевых провинций Китая по количеству движимых культурных реликвий. Исследование движимых реликвий, которое было проведено в регионе, затрагивает ценные религиозные статьи, произведения искусства, ремесла разных эпох истории Тибета до 1965 года. Кроме того, в список включены важные документы, манускрипты и книги разных исторических этапов.

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