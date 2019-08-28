Пекин, , 09:50 — REGNUM

Выставка под названием «Леонардо Да Винчи и его круг» откроется в Музее искусств Центральной академии изобразительных искусств в Пекине 12 сентября в рамках мировых празднований по случаю 500-летия со дня смерти гения эпохи Ренессанса, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Да Винчи прославился своей гениальностью и любопытством, которые порождали в его сознании бесконечные творческие идеи в сфере науки, математики, архитектуры, инженерии, конструирования, геологии, картографии, скульптуры, рисования, и, конечно, живописи. Наиболее знаменитыми его произведениями живописи являются «Мона Лиза» и фреска «Тайная вечеря».

Выставка продлится до 8 декабря и представит не только ценные оригинальные работы автора, но и работы его учеников и последователей. Как отмечают организаторы, мероприятие призвано углубить понимание искусства автора и передать его влияние следующим поколениям.