Лос-Анджелес, США, , 09:43 — REGNUM

Стали известны имена актеров, которые исполнят роли Шан Цзуна и Скорпиона в предстоящем фильме «Смертельная битва» (Mortal Kombat). Об этом 27 августа сообщил портал Variety.

Шан Цзуна сыграет сингапурский актер Чинь Хань («Тёмный рыцарь», «Призрак в доспехах»), а Скорпиона — японец Хироюки Санада («Последний самурай», «Мстители: Финал»). Издание Screen Rant отметило, что эти актеры являются «отличным» выбором для персонажей.

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Напомним, над созданием сценария к картине работает Грег Руссо, который пообещал фанатам видеоигры, что в будущую картину будет включен такой элемент как Fatality (смертельный прием, отмечающий окончание боя). В качестве режиссера выступит Джеймс Ван.

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