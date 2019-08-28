Новосибирск, , 09:29 — REGNUM

Лидер новосибирской группы «Жажда» Андрей Кращук поднялся с аккордеоном в небо на высоту 600 метров при помощи параплана. Об этом 28 августа сообщил портал «Наш дом Новосибирск».

В этом ему помог известный в городе любитель экстремального спорта Александр Орлов. Последний отметил, что подобная идея пришла им в голову «спонтанно» после концерта на рок-фестивале «Обская волна». Во время полета Кращук «полтора раза» спел песню «Женщина». Последний куплет музыканту пришлось исполнить уже на земле.

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Издание отмечает, что Орлов ранее уже проводит подобные мероприятия. Например, в 2011 году вместе с визажистом Денисом Юшиным он отметил Рождество полетом, в процессе которого была произведена стрижка.

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