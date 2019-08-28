Москва, , 09:25 — REGNUM

27 августа Московский театр Et Cetera, основателем и неизменным художественным руководителем является Александр Калягин, открыл свой 27-сезон. Для удачного начала был показан бренд последних лет — нашумевшая постановка Роберта Стуруа «Ревизор. Версия», где главную роль Хлестакова играет сам Калягин. Столичный зритель раскупил билеты на представление о жизненных метаморфозах мнимого петербургского чиновника, ныне преклонного старика в инвалидной коляске, задолго до назначенного срока.

А днем собралась труппа, на которой руководители коллектива рассказали о ближайших планах. Главный режиссер театра Роберт Стуруа обратится к творчеству Эрнста Теодора Амадея Гофмана — его многослойную трактовку произведений сказочника столичные любители театра будут ждать с нетерпением.

Артисты театра уже осенью должны приступить к подготовке спектакля по пьесе Миколы Кулиша «Так погиб Гуска» в постановке режиссера Михаила Бычкова, «Циники» по повести Анатолия Мариенгофа в прочтении Полины Золотовицкой.