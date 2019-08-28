Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM

Фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе будет показан в некоторых кинотеатрах США 1 ноября 2019 года. Об этом 27 августа сообщил официальная Twitter-страница проекта.

https://twitter.com/TheIrishmanFilm/status/1166349865825292288

8 ноября 2019 года картину также начнет показывать ограниченное количество кинотеатров Великобритании. Таким образом, можно отметить, что фильм не выйдет в широкий прокат. При этом потоковый сервис Netflix начнет показывать его с 27 ноября.

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Напомним, Мартин Скорсезе говорил о том, что он хочет снять «Ирландца» задолго до первого официального анонса. Своё согласие на участие в проекте дал Аль Пачино в сентябре 2014 года. В фильме также снялись известные звезды криминальных драм Джо Пеши и Роберт Де Ниро.

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