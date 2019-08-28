Лос-Анджелес, США, , 07:51 — REGNUM

Актриса, продюсер и режиссер Ева Лонгория снимет биографическую картину о Ричарде Монтанесе — создателе закуски Flamin 'Hot Cheetos. Об этом 27 августа сообщил портал Collider.

Издание отмечает, что, возможно, идея подобного фильма звучит странно, однако Лонгория экранизирует действительно хорошую историю. Ричард Монтанес в 1976 году устроился работать уборщиком в Frito-Lay (дочерняя компания PepsiCo), заявление о приеме на работу писала его жена, поскольку он не умел читать и писать по-английски. В итоге созданные им чипсы Flamin' Hot Cheetos «оживили» Frito-Lay и стали настоящим хитом.

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Зрители знают Еву Лонгорию по сериалам «Отчаянные домохозяйки», «Коварные горничные» и «Бруклин 9−9». Её последней работой в кино стала роль Терезы в ремейке комедии «За бортом», который вышел в 2018 году.

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