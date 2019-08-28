Новосибирск, , 07:37 — REGNUM

Спектакль о взаимоотношениях музыкантов Егора Летова и Янки (Яны) Дягилевой поставит новосибирский молодежный театр «Глобус». Об этом 27 августа сообщил портал VN.

Режиссер Алексей Крикливый сообщил, что музыкальная пьеса сейчас находится в работе, она войдет в юбилейный 90-й сезон театра. Он добавил, что для команды проекта очень важно «прожить и еще раз вспомнить эти тексты, этих музыкантов».

Напомним, Янка Дягилева является одной из ярких представительниц советского андеграунда. Она ушла из жизни предположительно 9 мая 1991 года, точная дата, место и обстоятельства её смерти неизвестны.

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В этот день она ушла с дачи, на которой находилась со своей семьей. 17 мая 1991 года её тело нашел рыбак в одной из рек Первомайского района Новосибирска. Егор Летов умер 19 февраля 2008 года.

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