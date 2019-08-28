Москва, , 07:20 — REGNUM

Американская певица Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, поскольку находилась в России. Об этом она сообщила поклонникам в публикации на своей странице в Instagram от 27 августа.

https://www.instagram.com/p/B1rBnQiF-j4/

Исполнительница отметила, что ситуация её очень смешит и добавила, что она очень благодарна. Айлиш удалось выиграть в трех номинациях, кроме того, что ее назвали лучшей артисткой 2019 года, она взяла призы за «Лучший монтаж» и «Push-Артист года».

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Напомним, церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2019 состоялась 26 августа 2019 года в спорткомплексе «Пруденшал-центр», расположенном в Ньюарке. В номинации «Лучшее видео года» и «Песня года» призы взяла композиция Арианы Гранде Thank U, Next.

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