Пекин, , 07:06 — REGNUM

Выставка достижений в сфере искусства с момента основания Китайской Народной Республики открылась в Национальном центре исполнительных искусств в Пекине, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Выставка демонстрирует историю и достижения китайского искусства за прошедшие 70 лет в виде более чем 1000 предметов, включая партитуру кантаты «Желтая река» китайского композитора Сянь Синхая, а также выступления китайского театрального актера Мэй Линьфана. Кроме того, на выставке представлены отпечатки рук и автографы известных актеров, театральные декорации и постеры различных исторических периодов.

Отметим, что Национальный центр исполнительных искусств также пригласит известных актеров выступить с лекциями, а также рассказать истории, стоящие за крупными художественными достижениями. Выставка продлится до 10 октября.