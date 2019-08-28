Казань, , 03:21 — REGNUM

Рустам Минниханов — глава региона, принявшего международный чемпионат WorldSkills, который прошёл в Казани с 22 по 27 августа 2019 года, на своей личной странице в соцсетях обнародовал фотографии со звёздами, выступавшими на церемонии закрытия. На фото глава Татарии вместе с Филиппом Киркоровым, Игорем Крутым и Светланой Лободой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото со звёздами Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях

Под фотографиями делятся впечатлением о мероприятии и гости, побывавшие на церемонии:

«Церемония была очень достойная, погода подкачала, но тут ничего не поделаешь», «Офигенная церемония! Просто бомбическая! Браво Татарстан!»

Регион за высокий уровень организации похвалил несколько раз и глава государства Владимир Путин, прибывший, чтобы «закрыть» состязания и передать флаг Шанхаю, где они пройдут в 2021 году.

Напомним, соревнования проходили по 56 компетенциям, в них принимали участие 63 команды. Российская сборная, получив 22 медали, в медальном зачёте стала второй, уступив лишь команде из Китая.