Студия Marvel разрабатывает сериал про очередного выдуманного героя — «Мисс Америку», который будет показан на сервисе Disney+. Об этом сообщает портал We Got This Covered. Официального подтверждения этой информации нет.

В киновселенной Marvel Мисс Америка — девушка-супергерой из параллельной вселенной, которая попала в наш мир из-за катастрофы в своем собственном.

В её родной вселенной существовала некая космическая сущность — Демиург, которая поддерживала баланс. Но Демиург оказался близок к разрушению, и мать Мисс Америки пожертвовала собой, чтобы спасти дочь.

Мисс Америка прошла через портал в наш мир, и оказалась наделена суперспособностями.