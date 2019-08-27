Калининград, 27 августа 2019, 17:54 — REGNUM
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ярмак сегодня, 27 августа, во время заседания областного правительства рассказал о подготовке к проведению Года театра в регионе, в рамках которого на ремонт культурных учреждений за 2019 год будет потрачено 20 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
В рамках двух федеральных проектов укрепится материальная база театра «Молодёжный» и областного кукольного театра. Прошла работа по модернизации технологических возможностей областного драматического театра и ремонт музыкального театра.