Калининград, , 17:54 — REGNUM

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ярмак сегодня, 27 августа, во время заседания областного правительства рассказал о подготовке к проведению Года театра в регионе, в рамках которого на ремонт культурных учреждений за 2019 год будет потрачено 20 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

В рамках двух федеральных проектов укрепится материальная база театра «Молодёжный» и областного кукольного театра. Прошла работа по модернизации технологических возможностей областного драматического театра и ремонт музыкального театра.

«Что касается федерального плана проведения Года театра, то у нас три проекта поддержано с общим объемом финансирования 5 млн рублей. Это VII областной фестиваль любительских театров «Жили-были», Международный фестиваль профессионального театрального искусства под открытым небом «Открытый театр», «Фестиваль — лаборатория» самодеятельных театров кукол муниципалитетов Калининградской области», — сообщил министр по культуре и туризму.