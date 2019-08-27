Мышкин, Ярославская область, , 17:28 — REGNUM

В Мышкине Ярославской области пройдет фестиваль уличных музыкантов «Street party над Волгой». Проект стал победителем грантового конкурса на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Леонид Чистяков Yarregion.ru

Проект разработал житель Мышкина Леонид Чистяков. Сам фестиваль состоится 11 июля 2020 года.

«Мы пригласим 25 коллективов уличных музыкантов из крупных и малых городов России. Они будут выступать у нас в Мышкине на берегу Волги, около беседки, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Леонид Чистяков. — Сверхзадача — сделать Мышкин центром притяжения современного уличного искусства. Для самих музыкантов это интересно в плане самореализации. Обязательно будут музыканты из малых городов, также будем искать профессионалов из московского проекта «Музыка в метро». Нам интересны музыканты, которые играют авторскую музыку и способны выступать без звукоусиливающей аппаратуры.»

Музыкантам будут оплачиваться проезд и проживание, денег за выступление они не получат. Автор проекта надеется, что фестиваль станет традиционным. Сумма гранта составляет 500 тыс рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские власти пообещали частично отремонтировать туристические дороги