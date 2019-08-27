Красногорск, , 16:56 — REGNUM

В Подмосковье планируют создать первую в регионе особо охраняемую природную территорию «Журавлиный край». Как сообщается на портале министерства экологии и природопользования области, парк обустроят на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

По словам министра экологии региона Дмитрия Куракина, площадь новой ООПТ составит 75 тыс. га. В состав парка включат 11 природных территорий, в том числе «Журавлиную родину», ООПТ «Маклаковский», «Большое и Малое Туголянские озера», «Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса», «Озеро Заболотское и его окрестности», «Дубненский левобережный заказник», «Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества», «Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса», «Константиновские черноольшаники», «Дубненская колония серых цапель» и «Комплекс сырых лесов и лесных болот».

«Цель создания парка — сохранить в неприкосновенности уникальные экосистемы Верхневолжской низменности, места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных. Для этого пройдет комплексное обследование территории проектируемого парка», — заявил Куракин.

В данный момент планируется обследовать местность, для чего экологи пройдут маршрут в 5,5 тыс. км и организуют 3 тыс. точек полевых работ. Также в планах властей развитие экологического туризма, для чего в парке откроют визит-центры и обустроят смотровые площадки.