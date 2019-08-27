Вашингтон, , 17:46 — REGNUM

Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave. Трансляция мероприятия проходила на официальном YouTube-канале исполнительницы 26 августа.

Обладатели шлемов виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift могли подключиться к трансляции и «поприсутствовать» на нём в виде маленьких светлячков. Шоу длилось чуть менее двух часов, на нём Стирлинг исполняла свои композиции и общалась со зрителями.

Линди Стирлинг знаменита выступлениями и видеоклипами, в которых она совмещает игру на скрипке с хореографией. Творческая карьера исполнительницы началась в 2010 году с выступления на телешоу America's Got Talent.

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