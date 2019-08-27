Ульяновск, , 16:18 — REGNUM

Транспортная прокуратура по итогам проверки Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева разобралась, почему в 2018 году не все выпускники завершили летную практику. В ходе проверки выявлен недостаток воздушных судов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ходе проверки установлено, что в институте нет необходимого количества учебных воздушных судов и летно-инструкторского состава. В ведомстве отмечают, что в результате 650 курсантов института, в том числе 135 курсантов, которые должны были выпуститься в 2018 году, не завершили лётную практику. В результате не были выданы дипломы об образовании, говорится в сообщении.

Надзорным ведомством в интересах пяти курсантов Омского летно-технического колледжа гражданской авиации, которые обратились в прокуратуру, направлены заявления с требованием обеспечить завершение их летной практики. Иски судом удовлетворены. В настоящее время права одного из курсантов восстановлены.

Отметим, что институт имеет три филиала — в Саратовской, Омской и Рязанской областях. Учредителем выступает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Напомним, 12 июля 2019 года на центральной площади УИ ГА были проведены торжественные мероприятия в честь вручения дипломов выпускникам 2019 года. По данным вуза, по итогом года завершили обучение 450 человек, из них диплом с отличием получили 124 человека, 38 человек защитили выпускные квалификационные работы на английском языке.