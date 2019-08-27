27 августа 2019 | Время чтения 2 мин

«В 1944–1945 гг., когда Франция почти утратила признаки самостоятельного государства в глазах американцев и англичан, и когда он требовал для нее статуса страны-победительницы, его диалог со Сталиным служил для него инструментом укрепления его позиции»

Андрей Мартынов, , 16:13 — REGNUM





Элен Каррер д`Анкосс. Генерал де Голль и Россия. М.: Политическая энциклопедия, 2019





Элен Каррер д`Анкосс. Генерал де Голль и Россия. М.: Политическая энциклопедия, 2019

Генерал добился главной цели — уважения к себе. Даже не любивший главу Свободной Франции, Уинстон Черчилль вынужден был признать, что, несмотря на высокомерное поведение, нередкий выбор наихудшего из возможных вариантов действий, он «выражал индивидуальность великого государства Франции».

Поэтому не удивительно, что в исследовательской литературе о Генерале (распространенное во Франции именование де Голля), преобладают апологетические нотки.

Не является исключением и работа о непростых франко-советских отношениях, имевших место при де Голле. Они продолжались с 1941 г. до его отставки с поста президента в 1969 г. Следует отметить, что уже на второй день Великой Отечественной войны, Генерал из Дамаска «через своего представителя Мориса Дежана известил советского посла в Лондоне Ивана Майского о том, что Свободная Франция всецело поддерживает СССР».

Историк Элен Каррер д`Анкосс обращает внимание, что помимо естественного в данной ситуации желания объединить все противостоящие гитлеризму силы, со стороны Генерала имело место стремление увеличить политический вес Франции.

«В центре его концепции — государственный интерес Франции, который преобладает над всем остальным. В 1944—1945 гг., когда Франция почти утратила признаки самостоятельного государства в глазах американцев и англичан, и когда он требовал для нее статуса страны-победительницы, его диалог со Сталиным служил для него инструментом укрепления его позиции».

Впрочем, исследователь видит во франко-советских связях не только разумный прагматизм, но и политическое предвидение де Голля. По мнению автора книги, концепция разрядки, созданная Генералом, послужила моделью для советско-германских и советско-американских отношений, а принятая два десятилетия спустя после его смерти Парижская хартия (19−21 ноября 1990 г.) «станет триумфом генерала де Голля», так как воплотила его идею единой Европы.

Последнее утверждение представляется более чем спорным. Все-таки завершение Холодной войны и включение бывших стран Восточного блока в общеевропейские процессы были обусловлены не столько идеями де Голля (концепция единой Европы высказывалась и до него, в том числе и политиками), сколько неспособностью (в первую очередь финансовой) Советского Союза продолжать противостояние со странами НАТО («гонка вооружений»), а также системными ошибками его последних лидеров (война в Афганистане, негибкая внутренняя политика).

Важно иметь в виду, что попытки создания единой Европы, предпринятые де Голлем ранее, оказывались безуспешными. В частности, Парижский саммит (16−17 мая 1960 г.) сама Каррер д`Анкосс вынуждена была признать «провалом». Может быть потому, что Генерал лишь играл роль великого человека, но таковым никогда не был.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».