Вашингтон, , 16:19 — REGNUM

Британский актёр Саймон Пегг пошутил об участии своего персонажа Ункара Платта в предстоящем фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». По словам Пегга, Платт сыграет самую важную роль в сюжете картины, сообщает портал Comicbook 26 августа.

Саймон Пегг заявил, что торговец металлоломом Ункар Платт «и есть Сила». При этом актёр отметил, что роль героя в сюжете «Звёздных войн» намного более важная, чем у Хана Соло или Люка Скайуокера (главные герои оригинальных эпизодов).

Ранее в сети появился новый трейлер фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». В нём показана нарезка из ключевых эпизодов предыдущих картин франшизы с добавлением новых сцен. В одной из них Рей (Дейзи Ридли) появилась в образе ситха с красным световым мечом.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере «Звёздных войн» Рей переходит на тёмную сторону?