Вашингтон, 27 августа 2019, 15:20 — REGNUM
Известный американский хип-хоп исполнитель A$AP Rocky выпустил на своём канале странный трейлер клипа, в котором он изобразил русскую бабушку. Ролик был опубликован 26 августа на YouTube-канале ASAPROCKYUPTOWN.
Стоит отметить, что A$AP Rocky не только одел на голову платок, он также решил станцевать степ под шансон. Будущий клип рэпера получил название Babushka Boi.
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Напомним, в июле 2019 года A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) был арестован в Швеции за драку. Впоследствии ему предъявили обвинение в нападении на мужчину. 14 августа 2019 года стало известно, что суд приговорил рэпера к условному наказанию.
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