Лос-Анджелес, США, , 15:02 — REGNUM

Актер Джерард Батлер рассказал журналистам историю о съемках известной сцены в фильме «300 спартанцев», в котором он выкрикивает «Это Спарта!». Об этом 27 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Батлер сказал, что он сделал много дублей, однако результат ему не нравился. В итоге он попросил режиссера Зака Снайдера позволить ему попробовать ему ещё раз и именно этот вариант вошел в итоге в финальную версию фильма.

Актер крикнул таким образом, что заставил смеяться всю свою «армию». Когда Батлер спросил Снайдера о том, не переборщщил ли он, режиссер ответил: «Да! Но это было потрясающе!».

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Фильм «300 спартанцев» вышел на экраны в марте 2007 года. При бюджете $65 млн картина смогла собрать в мире более $456 млн.

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