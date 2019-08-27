Анахайм, США, , 14:38 — REGNUM

Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грёнинг на фан-выставе D23 подтвердил информацию о том, что персонаж Апу Нахасапимапетилон останется в сериале, несмотря на критику и обвинения в расизме, которые звучат в адрес создателей шоу. Об этом 26 августа сообщил портал UPROXX.

«Да. Мы все любим Апу. Мы гордимся Апу», — заявил Грёнинг, отвечая на вопрос одного из фанатов по поводу присутствия персонажа в сериале. Молодой человек напомнил аниматору: ранее в СМИ проходили сообщения о том, что Апу уберут из шоу.

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Напомним, в 2017 году комик и режиссер Хари Кондаболу выпустил фильм «Проблема с Апу», в котором он поднял вопрос о том, что этот персонаж вобрал в себя все возможные стереотипы о людях индийского происхождения.

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