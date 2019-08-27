Уфа, , 13:12 — REGNUM

«Симфоночь — 2019», посвящённая Дню российского кино, пройдет в рамках закрытия кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе, 27 августа сообщает пресс-служба администрации Уфы.

«Симфоническая ночь» по открытым небом состоится 27 августа в 20:00 на площадке амфитеатра Конгресс-холла «Торатау».

Музыканты национального симфонического оркестра Башкирии исполнят музыку из отечественных и зарубежных фильмов.

Кроме этого, зрители услышат и музыку из башкирских фильмов, которые были сняты в республике в разное время.

Напомним, что IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат» проходит в Уфе с 24 по 27 августа. В конкурсной программе принимают участие 48 фильмов из 19 стран мира.