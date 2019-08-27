Лос-Анджелес, США, , 12:57 — REGNUM

Актриса Энди Макдауэлл в интервью журналистам рассказала, что её драка на съемочной площадке фильма «Я иду искать» с Самарой Уивинг была вполне серьёзной. Об этом 27 августа сообщили «Известия».

Она сообщила, что она и её коллега хотели сыграть «шедеврально» и в результате увлеклись процессом. Актриса отметила, что её и Уивинг буквально «сорвало с катушек», в итоге Уивинг так сильно ударила её бутафорским камнем, что Макдауэлл потребовалась помощь.

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«Я иду искать» — фильм ужасов, сюжет которого рассказывает о том, как родственники невесты вовлекают её в смертельно опасную игру. В российских кинотеатрах картину начнут показывать 29 августа 2019 года.

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