Уфа, , 13:11 — REGNUM

Вечер, посвященный выдающемуся художнику-иллюстратору Александру Костину, состоится в выставочном зале «Ижад» Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, 27 августа сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Вечер памяти «Искусство книжной графики» пройдет 29 августа в 16:00 часов. По словам организаторов, в мероприятии примут участие известные уфимские графики Азамат Гарипов, Глеб Голубев, Салават Гилязетдинов.

Кроме этого, мероприятие посетит известный автор и исполнитель бардовских песен, сочинитель стихов для детей Николай Грахов.

Напомним, что художник-иллюстратор Александр Александрович Костин (1949−2011) работал в области книжной графики. Оформил свыше 100 книг, в т.ч. «Сказки народов Башкортостана», «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Башкирские народные сказки и легенды».