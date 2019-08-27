Цхинвал, 27 августа 2019, 12:35 — REGNUM

Впервые после долгих лет перерыва в государственном драматическом театре Южной Осетии им. К. Хетагурова формируется состав оркестра, сообщает 27 августа ИА «Рес».

Государственный драматический театр им. К. Хетагурова
Государственный драматический театр им. К. Хетагурова
Respublikarso.org

Оркестр будет озвучивать комедию «Сатти и Бадти» в постановке режиссера Тамерлана Дзудцова, премьера состоится во второй половине октября. Музыка к спектаклю была написана известным дирижером и композитором Булатом Газдановым. Главные роли исполнят народные артисты республики Ахсар Ванеев и Вильгельм Хассиев.

После завершения работы над комедией Тамерлан Дзудцов начнет работу над остановкой под рабочим названием «Последний свидетель». Новая постановка будет посвящена 100-летию геноцида осетинского народа.

12 августа ИА REGNUM сообщало, что новый театральный сезон откроется в Южной Осетии в конце сентября спектаклем «Фатима», после чего состоится премьера пьесы «Афхардты Хасана» по мотивам поэмы Александра Кубалова.

Здание Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. К. Хетагурова в течение 13 лет оставалось разрушенным, затем было восстановлено, и театр торжественно открыли 23 августа 2018 года.

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